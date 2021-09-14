Bandırma İnönü Caddesi üzerinde seyir halindeki araçta yangın çıktı.
MOTORU ALEV ALDI
Bandırma İnönü Caddesinde seyir halinde giden 16 ACU 112 plakalı araçta bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Motor kısmında meydana gelen yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken araç şoförü olaydan yara almadan kurtuldu. Yanan araç çekici ile yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
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