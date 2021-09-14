Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç cinayet 10 Eylül'de meydana geldi. 37 yaşındaki Murat Alper, polise boşanma aşamasında olduğu karısı 32 yaşındaki Kadriye Alper'in kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kayıp olarak aranan kadının telefonundan yakınlarına ‘iyiyim’ mesajı gönderilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Telefon sinyallerinin evden geldiğini tespit eden polis koca Murat Alper'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan adam daha sonra her şeyi tek tek itiraf etti. Karısını boğarak öldürdükten sonra belediyenin hafriyat alanına gömdüğünü de ifadesinde belirtti.



Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Zile Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Zile M Tipi Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna şahıs 'Evet' diyerek cevap verdi.



KADININ CESEDİ BULUNDU

Yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan kadının cenazesi şahsın yer gösterme yapması sonucu bulundu. 2 çocuk annesi kadının cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi yapıldı. Talihsiz kadının cenazesi akşam saatlerinde Boldacı köyünde toprağa verildi.



Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı Adana’nın Feke ilçesinde öldürülen kadının, alacak verecek meselesi yüzünden değil, kadını saplantı haline getiren ve bir yıldır rahatsız eden bir şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Manisa'da kadın cinayeti! 2 çocuğunun annesini öldürdü Son kadın cinayeti haberi Manisa'dan geldi. 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Sadriye Şen kendinden 17 yaş büyük kocası tarafından vurularak öldürüldü.