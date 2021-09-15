Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de, karantina süresinin bitmesini beklemeden yolculuk yapmaya kalkan yolcu HES uygulamasında yakayı ele verdi. Emniyet görevlileri, hem yolcuya hem de yolcuyu otobüse alan firmaya ceza verdi.

8 BİN 100 LİRA CEZA KESİLDİ

Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 denetimi sırasında, Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsünü durdurdu. HES kodu sorgulamasında yolculardan Ö.S’nin (56) karantina süresinin devam ettiğini belirleyen ekipler, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.Yapılan sorgulamada yolcunun karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği tespit edildi. Olayın ardından karantina kurallarını ihlalden Ö.S. ile otobüs firmasına 8 bin 100 lira ceza kesildi. Yolcu ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kent merkezinde bulunan bir yurda yerleştirildi.

Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, yakalandı Kırıkkale’de karantina süresinin tamamlanmasına 1 gün kala sokağa çıkan otomobil sürücüsüne 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Karantina kaçağı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Covid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.

Karantinadaydı! Kardeşinin HES kodu ile şehirler arası seyahat etti Antalya'da karantinaya alınan bir kişi, kardeşinin HES kodunu kullanarak bindiği otobüste Eskişehir'de yakalandı.