Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde öğle saatlerinde 6 katlı binanın zemin katında bulunan bir iş yerinde çıkan yangında esnaf ve vatandaşların seferberliği insanlığın ölmediğini gösterdi. Çıkan yangında yapılan ihbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangının devam ettiği iş yerinde el birliğiyle eşyaları dışarıya taşımaya başladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Saatlerce devam eden yangında can kaybı yaşanmazken ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulans ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor. Yangının devam ettiği olay yeri ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyüpsultan’da çıkan yangın korkuttu Eyüpsultan’da bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Tarihi konaktaki yangın söndürüldü Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap konağı küle çeviren yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yanındaki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatin sonunda söndürüldü. Yangının çıktığı konağın yanında bulunan evlerde korona karantinasında olan vatandaşlar ise geçici süreliğine otellere yerleştirildi.