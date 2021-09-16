Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternetin fenomen yüzlerinden "Tostçu Mahmut" takma isimli Anıl Kurt, İstanbul'a şube açmak için geldiği yolda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti. Kurt'un cenazesi kaza yaptığı Niüde'den memleketi Adana'ya gönderildi.

Fenomen 'Tostçu Mahmut'un cenazesi memleketine gönderildi

"TÜM İNSANLAR HAKKINI HELAL ETSİN OĞLUMA"

Ulukışla ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt'un Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlandı. Kurt'un cenazesini babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan Baba Mahmut Kurt, "Tüm insanlar hakkını helal etsin oğluma” dedi.

'Tostçu Mahmut' olarak tanınan fenomen Anıl Kurt hayatını kaybetti Adana'da yaşayan sosyal medya fenomeni 'Tostçu Mahmut' lakaplı Anıl Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetti.