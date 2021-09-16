Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternetin fenomen simalarından " Tostçu Mahmut " olraka bilinen Anıl Kurt, memeleketi Adana'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Kurt'un anne ve babası ayakta güçlükle durdu. Acılı anne oğlunun arkasından, "Memleketine böyle mi dönecektin?" diyerek feryat etti.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE SON VEDA

Anıl Kurt’un cenazesi bugün memleketi Adana’ya getirilerek hastane morguna konuldu. Kurt’un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi iş yerinin önüne getirildi. Burada Kurt’un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt’un “Seni böyle mi karşılayacaktın, memleketine böyle mi dönecektin” diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.

Anıl Kurt’un kız kardeşleri de fenalık geçirdi. Kurt’un cenazesi daha sonra Küçük Oba Mezarlığına getirildi. Burada cenazeme namazı kılındığı sırada baba Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Kurt, ailesi ve sevenlerinin omuzlarında götürülerek toprağa verildi.

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