Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Didim'de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan (50) haber alamayan oğlu, 11 Ekim 2020'de kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan ekipler, kadının en son görüştüğü arkadaşı Suat Aksoy'u (57) gözaltına aldı. Sorgulanan şahıs, daha sonra serbest bırakıldı. Ancak aracında Tusu'nun kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine yeniden ifadesi alınan zanlı, Tusu'yu, barışma talebini geri çevirdiği için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi de Hisar Mahallesi'ndeki arıtma tesisinin bulunduğu bataklığa gömdüğünü söyledi. Ceset, olduğu yerden çıkarılarak toprağa defnedildi, katili tutuklandı.

Hatice Tusu

"PİŞMANIM" SÖZLERİ CEZASINI HAFİFLETMEDİ

Sanık, bugün Söke Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Savcı, mütalaasında sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Suat Aksoy ise savunmasında üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.



Suat Aksoy

Küçük Hatice’nin katiline müebbet hapis cezası verildi Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katil zanlısı olarak tutuklanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Hatice Şimşek'in katil zanlısı hakim karşısına çıktı Antalya’da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek’i (30) döverek öldürdüğü iddia edilen sanık, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Evde kanlı havluların bulunmasına rağmen Şimşek’i dövmediğini ileri süren sanığa, emniyette verdiği "Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım" ifadesi de soruldu. Bunun üzerine sanık, "Karakolda baskı altında nasıl ifade verdiğimi hatırlamıyorum" dedi.