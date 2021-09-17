Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Belediyesi'nin karşısındaki sokakta akşam saatlerinde bir kaldırıma bırakılan sahipsiz çantayı görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi.

Patlama sesi çevrede paniğe ssebep olurken, açılan çantadan el bombası çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.



İçerisinde 20 bin lira olan çantayı çalan şüpheli yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.



Van'da şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi Van Erciş'te sokağa bırakılan şüpheli valiz ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı.