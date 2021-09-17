Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde kocasının gelmesini bekleyen Necibiye B. mutfaktan gelen sesler üzerine mutfağı kontrol etmeye gitti.

Mutfakta hırsız ile karşılaşan kadın hırsızın saldırısına uğradı. Hırsız, Necibiye B.'nin kafasını önce kapıya vurdu sonra da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

BİNA SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

Hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaşırken yere yığılan kadın ise yaralı halde sesini duyurmaya çalıştı.

Yaralı kadının sesini duyan diğer bina sakinleri hemen yardımına koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Necibiye B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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