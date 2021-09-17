Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde A.Y. isimli kadının evine giden bir kadın, kendisini jandarma olarak tanıttı. Yaşlı kadının altınlarını incelemek için isteyen ve sonra geri vereceğini bildiren kadına 10 adet tam, 5 adet yarım, 3 adet çeyrek ve 5 adet de bilezik veren A.Y. çok geçmeden dolandırıldığını anlayınca Çan İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

DEDEKTİFLER YAKALADI

İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yapılan araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın F.A. isimli kadın olduğu tespit edildi. F.A.'nın almış olduğu altınlardan bir kısmını Çanakkale il merkezinde bir kuyumcuda bozdurduğu öğrenilerek, bozdurulan altınlar kuyumcudan alınıp mağdur A.Y. isimli yaşlı kadına teslim edildi.

Kendisini jandarma olarak tanıtan F.A. isimli kadın da jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahte jandarmalar JASAT’a yakalandı Eskişehir’de kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaklaşık 110 bin lira değerinde mücevher dolandırıcılığı yapan 8 kişilik organize suç örgütü çökertildi. Vatandaşları ‘hırsızlık olaylarına karıştınız’ diyerek korkutup dolandıran şahıslardan 2’si tutuklandı.

Sahte jandarma arabasıyla trafiğin hızını kesti Fransa’da evinin önünden hızlı geçen yaşlı bir adam, aracını jandarma aracına çevirerek trafiğin hızını kesti.