Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menderes ilçesinde oturan Veysi E, 31 Ağustos günü süpermarkette çalışan eşi Fatma E. (21) öğle yemeğine gelmeyince öfkelendi. Markete giden şahıs, karısını döve döve eve getirdi. Ardından da eşi ile 1,5 yaşındaki bebekleri Ömer E'nin üzerine kolanya döküp ateşe verdi. Komşuların araya girmesiyle anne ve çocuk kurtarıldı. Ancak ikilinin vücudunda ağır yanıklar oluştu. Tedavisi süren Fatma E, hastanede polislere verdiği ilk ifadede olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyledi. Daha sonra ise bu ifadeyi tehdit altında verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının bile bile yaktığını dile getirdi.



ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Bunun üzerine zanlı gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Veysi E. "Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum" dedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden yaklaşık 4 ay önce pandemi sebebiyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.



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