Toplam 800 kilo! Hepsinin tarihi geçmiş... Utanmadan halka yedireceklerdi

Hatay'da Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri toplumun sağlığını tehdit eden işletmelere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında insan sağlığını tehdit eden ve tarihi geçtiği belirlenen 800 kilogram turşu ele geçirildi.

Ele geçirilen turşular, iş makinesi yardımıyla boş arazide açılan çukura gömülerek imha edildi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak yaptığı açıklamada 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla toplum sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.