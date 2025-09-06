Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Toplam 800 kilo! Hepsinin tarihi geçmiş... Utanmadan halka yedireceklerdi

Toplam 800 kilo! Hepsinin tarihi geçmiş... Utanmadan halka yedireceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Toplam 800 kilo! Hepsinin tarihi geçmiş... Utanmadan halka yedireceklerdi
Hatay, Turşu, Sağlık, Tehdit, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da tarihi geçmiş toplam 800 kilogram turşu ele geçirildi. İnsan sağlığını tehdit eden turşular ekipler tarafından açılan çukura gömülerek imha edildi.

Hatay'da Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri toplumun sağlığını tehdit eden işletmelere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında insan sağlığını tehdit eden ve tarihi geçtiği belirlenen 800 kilogram turşu ele geçirildi.

Toplam 800 kilo! Hepsinin tarihi geçmiş... Utanmadan halka yedireceklerdi - 1. Resim

Ele geçirilen turşular, iş makinesi yardımıyla boş arazide açılan çukura gömülerek imha edildi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak yaptığı açıklamada 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla toplum sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail basını itiraf etti: Hamas’ı yenmek neredeyse imkansızYaşı 500'den fazla! Bir ilçenin sembolü... 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Böyle mezar görülmedi! Yıllar içinde çürüyüp kaybolacak... Vasiyeti bile hazır - YaşamBöyle mezar görülmedi! Kendi kendine yok olacakYaşı 500'den fazla! Bir ilçenin sembolü...  - YaşamBakanlık onun için harekete geçtiKaya tuzundan süs eşyası yapıyorlar! Hepsi el emeği - YaşamKaya tuzundan süs eşyası yapıyorlar! Hepsi el emeğiAyı saldırdı, o kaçtı! Ağaca tırmansa da 2 ayağını kırdı - YaşamAyı saldırdı, o kaçtı! Ağaca tırmansa da 2 ayağını kırdıAdıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı! Ailesi her yerde onu arıyor - YaşamAdıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı!Belediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı! Bu nasıl soygun - YaşamBelediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...