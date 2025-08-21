Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zincir marketlerde büyük skandal! Tonlarca bozuk gıda ele geçirildi

Şanlıurfa'daki bazı zincir marketlerde son kullanma tarihi geçmiş 2 ton pirinç, çikolata, süt ürünleri ile bozuk sucuk ele geçirildi. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

2 TON BOZUK GIDA BULUNDU

Son denetimlerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç, bozuk sucuklar, son kullanma tarihi geçmiş çikolatalar ve süt ürünleri gibi birçok sağlıksız gıda maddesi ele geçirildi.

Zincir marketlerde büyük skandal! Tonlarca bozuk gıda ele geçirildi - 1. Resim

BÜYÜK ZİNCİR MARKETLERDE ELE GEÇİRİLDİLER

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından özellikle kent genelinde faaliyet gösteren büyük zincir marketlerde yapılan denetimlerde, kaşar peynirleri, tavuk ve et bulyonlar, çeşitli şekerlemeler ve meşrubat çeşitleri de dahil olmak üzere çok sayıda bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürüne rastlandı.

Zincir marketlerde büyük skandal! Tonlarca bozuk gıda ele geçirildi - 2. Resim

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Toplamda 2 tona yakın kurtlanmış pirinç ile tespit edilen diğer ürünlere el konuldu. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Zabıta Daire Başkanlığı, denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek vatandaşlara da alışverişlerinde ürün tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

