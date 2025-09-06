Vergilerle soykırıma destek! Berlin, Gazze’de kullanılacak İHA’lara onay verdi

Almanya, Gazze’de devam eden sivil kayıplar ve artan soykırım suçlamalarına rağmen, İsrail’den 930 milyon avroluk bir anlaşmayla üç adet Heron TP tipi insansız hava aracı (İHA) satın almaya hazırlanıyor. Anlaşma, Alman parlamentosunun onayına sunulacak 80’den fazla askeri alım kaleminden biri olarak gündeme geldi.

"İNSANLIK SUÇU İŞLENEN BİR BÖLGEDE KULLANILAN SİSTEMLERE FİNANSAL DESTEK"

Anlaşmaya göre, İsrail'den satın alınacak üç İHA'nın toplam maliyeti 630 milyon euro, işletme ve eğitim maliyetleriyle birlikte toplam tutar 930 milyon euroya ulaşıyor.

Heron TP tipi İHA’lar, Gazze’de sivillere yönelik saldırılarda aktif olarak kullanılan modeller arasında. Bu sistemler, yüksek çözünürlüklü kameralar ve radarlarla her türlü hava koşulunda gözetleme yapabiliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, anlaşmayı üretici Israel Aerospace Industries Ltd. ve ana yüklenici olan İsrail Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütecek. Ayrıca Hamburg merkezli Plath GmbH ve Airbus DS Airborne Solutions gibi Alman firmalar da projeye dahil edilecek.

"BERLİN, SOYKIRIMA ORTAK OLUYOR"

Uluslararası İnsan Hakları örgütleri, söz konusu anlaşmayı “soykırımı destekleyen bir devlet politikası” olarak tanımlarken, Alman halkı sosyal medyada “Vergilerimizle Filistinliler öldürülmesin” çağrıları yaptı