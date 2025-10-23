ABD'de zincirleme kazada can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD’de alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir kamyon şoförü trafikte zincirleme kazaya sebep oldu. Sekiz aracın karıştığı korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 sürücü de yaralandı. 21 yaşındaki sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korku dolu görüntüler ABD’nin California eyaletinden geldi. Alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken trafiğe çıkan kamyon sürücüsü, otoyolda büyük bir kazaya sebep oldu.
3 ÖLÜ, 4 YARALI VAR
Önüne gelen araca çarpıp sürükleyen kamyonun sebep olduğu zincirleme kazaya 8 araç karışırken, 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 21 yaşındaki sürücünün alkol ve uyuşturucu kullandığı kesinleşirken, tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde kamyonun önüne gelen araçlara çarparak sürüklediği anlar yer aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı