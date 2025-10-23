ABD'de zincirleme kazada can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korku dolu görüntüler ABD’nin California eyaletinden geldi. Alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken trafiğe çıkan kamyon sürücüsü, otoyolda büyük bir kazaya sebep oldu.

3 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Önüne gelen araca çarpıp sürükleyen kamyonun sebep olduğu zincirleme kazaya 8 araç karışırken, 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

İlgili Haber Dünya günlerdir bu soygunu konuşuyor! Louvre Müzesi hırsızlarının kaçma anı kamerada

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 21 yaşındaki sürücünün alkol ve uyuşturucu kullandığı kesinleşirken, tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde kamyonun önüne gelen araçlara çarparak sürüklediği anlar yer aldı.