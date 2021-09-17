Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak'tan Denizli yönüne gitmekte olan C.A. (57) yönetimindeki 20 F 1171 plakalı minibüs, Pınarbaşı beldesinde kavşaktan yola çıkan 11 yaşındaki Okay Çakı'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

11 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü C.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Çocuk sürücü kazada öldü İzmir'de motosikletiyle duvara çarpan lise öğrencisi hayatını kaybetti.