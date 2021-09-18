Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kargı Mahallesi Kanalbaşı mevkiinde Bilal Kara yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kara ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Kara'nın cansız bedeni yapılan gerekli olay yeri incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Deniz Öncü'den antrenman sırasında korkutan kaza! Uluslararası Motosiklet Federasyonu Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan San Marino'daki Misano Pisti'nde Milli motosikletçi Deniz Öncü antrenman turları sırasında kaza yaptı.

Otomobil yolun kenarına uçtu! Kazada anne ve baba hayatını kaybetti İstanbul'un Pendik’te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçup takla attı. Kazada anne ile baba hayatını kaybederken 1 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralandı.