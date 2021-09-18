Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da Filistin uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sınır dışı edilebilmek için akıl almaz bir yöntem seçti. Boş bulduğu bir dükkanı yakmaya çalışan şahıs, çevredekilerin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı. Şahsın aynı dükkanı daha önce de kundaklama çalıştığı ortaya çıktı.

TAKSİCİNİN DİKKATİ YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Alanya’da çarşı merkezinde uzun süredir sokaklarda kalan ve ülkesine gidemeyen Filistinli göçmen Muhamned Saif boş bir dükkanı yaktı. Kimliği ve pasaportu olmayan göçmen gece yarısı saat 03.30 sıralarında boş dükkanın içinde ateş yaktı. Çevrede bulunan bir taksicinin durumu fark etmesi ve itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerinde bulunan Filistinli göçmen yangını kendisinin çıkarttığını ve polis çağırmalarını söyledi. Filistinli göçmen Saif polis tarafından gözaltına alınırken çevrede bulunan vatandaşlar "3 katlı bina yansaydı ne olacaktı" diyerek tepki gösterdiler. Filistinli Saif karakolda ise dükkanı kendisinin yakmadığını iddia etti.

3 GÜN ÖNCE DE YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Göçmen Bürosu tarafından Saif’e kimlik ve pasaportunu ibra etmesi için 10 gün süre verildi. İbra edemediği taktirde sınır dışı edileceği söylenen Filistinli serbest bırakıldı.

Muhamned Saif’in 3 gün önce yine aynı dükkanı yakmak isterken polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Adana'da müstakil evi kundakladılar Adana’da kimliği belirlenemeyen şüpheliler bir evi benzin döküp kundakladı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası can kaybını önledi.