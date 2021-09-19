İbrahim Açıkgöz idaresindeki araç, Patlangıç Mahallesi'nde yokuş çıktığı sırada geriye giderek dereye düştü.
1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
Kazadan sürücü, araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yara almadan kurtuldu. Araçta sıkışan Hatice Güçlütekin ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Güçlütekin, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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