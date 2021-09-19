Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motosikleti ile seyir halinde ilerleyen bir kadın kontrolünü kaybettiği motoru ile park halindeki bir otomobile çarptı.

YARDIM ETMEK YERİNE GASP ETTİ

Metrelerce sürüklenen kadın baygın halde yere yığılırken, parasını ve telefonunu ise yoldan geçen bir hurdacı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis heryerde parayı ve telefonu alıp kaçan şüpheliyi arıyor.

Engelli kadını gasp etmişlerdi, yakalandılar Balıkesir’de 68 yaşındaki sağır ve dilsiz kadının boynuna ip takarak bileziklerini gasp eden 2 zanlı Yalova’da yakalandı.

Öne dövdüler sonra gasp edip, hastane önüne bıraktılar Aydın’ın Çine ilçesinde bir kişiyi zorla araca bindirdikten sonra dövüp, gasp ettikten sonra aynı araçla hastaneye bırakan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen şahsın hastaneye bırakılışı güvenlik kameralarına yansıdı.