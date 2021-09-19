Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuşba ilçesine bağlı Yalnızağaç Mahallesi'nde 10 koyun kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanların sahibi Muzaffer Danış, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri geldi. Ekipler, halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan koyunları kurtarıp sahibine teslim etti.

Yaylada sır olay! 112 koyun birden telef oldu Ordu'da esrarengiz bir olay yaşandı. Kabataş ilçesindeki bir yaylada 122 koyun birden telef oldu, sebebini bilen yok.

Bursa'da esrarengiz ölüm: Koyunlarını otlatırken ceset buldu ​Bursa'da arazide koyun otlatan çoban, bir kısmı vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu.