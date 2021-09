Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yeni bir süpürge markası araştırmadan önce süpürme işlemine dair önerilere kulak vermeniz de fayda var.

¥ Hızlıca salonunuzu süpürdünüz tam oh dediniz ama o da ne? Halıya düşen saç telleri olduğu gibi duruyor. Halınızı mümkün olduğunca yavaş ve bastırarak süpürmelisiniz. Her toz birikintisine ulaştığınızda evinizin çok daha geç kirlendiğini göreceksiniz.

¥ Evinizi temizlerken önce toz almalısınız. Çünkü toz aldığınızda çoğu havaya sonrasında da yere çöker. Bu toz parçacıkları daha sonra zemine, kanepelere, yatağa ve diğer yüzeylere yerleşir.

¥ Çoğu kişinin atladığı bir diğer ayrıntı ise gizli kalmış tozlardır… Elektrikli süpürgenizle her noktaya ulaşmanız mümkün olmayabilir. Bu yüzden süpürmeye başlamadan önce uzun bir fırça yardımıyla süpürgenizin ulaşamayacağı noktadaki tozları açığa çıkarmalısınız.

¥ Evlerimizdeki temizliği ve hijyeni sağlayan elektrikli süpürgeler, doğru temizlenmediği takdirde değdiği her yere tozu ve bakterileri taşıyan bir alete dönüşebilir. Bu yüzden her süpürge öncesi makinenizin haznesinin boş olduğundan emin olmalısınız. Dolu bir süpürge emiş gücünü etkileyebileceği gibi uzun vadede de motorun aşırı ısınmasına sebep olacaktır. Bu sebeple süpürgenizin ömrünün kısalmasını istemiyorsanız her işlemin ardından bir sonraki temizlik günü için hazneyi boş bırakın. Öte yandan elektrikli süpürge temizliği yaparken süpürgenin her parçasını ayırın, böylece her parçayı ayrı ayrı temizlemek mümkün hale gelecektir. Plastik ya da metal vakum borusunu suda yıkayabilir ancak tamamen kurutmadan yerine takmamalısınız.

