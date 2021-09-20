Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

İşte kepeğin nedenleri;

¥Stres, stres, stres! Bir anda kepek ile birlikte kaşıntı sorunuyla karşı karşıya kaldıysanız vücudunuz size rahatlamanız gerektiğine dair sinyal veriyor demektir. Bağışıklık sisteminizi zayıflatan stres cilt sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olur.

¥ Saçınızı nadiren yıkadığınızda da saç derinizde sebum birikir ve terle birlikte pulların ortaya çıkması için zemin hazırlar. Yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı olan sebum, yağ özelliklerini taşır ve amacı cildi korumaktır. Öte yandan tam tersi saçınızı her gün şampuanladığınızda da kepek sorununa davetiye çıkarmış olursunuz. Uzmanların önerisi saçı 2 veya 3 günde bir şampuanlamak… Ayrıca şampuanladığınız saçları iyice duruladığınızdan da emin olmalısınız.

¥ Saçınızı şampuanladığınızda kir ve diğer kalıntıların yanı sıra doğal sebum da ortaya çıkar. Sebumun yenilenmesine yardımcı olan ise saç kremleridir. Düzenli kullanacağız saç kremleri saçınızı besler ve aşırı kuruluğun da önüne geçer.

¥ Kepek probleminiz varsa saçınıza çok fazla şekillendirici ürün sürmek de işi kötüye götürecektir. Eğer bu dertten muzdaripseniz saç spreyinden, jöleden ve köpükten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

Az su içmek kepekleri artırıyor Su tüketiminize dikkat edin...