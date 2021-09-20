Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi'nde görülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği" ile birlikte yüzeyden temizlenen müsilaj, İstanbul sahillerinde etkisini kaybetti. Eski görünümüne kavuşan Caddebostan ve Kartal Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

Denizin dip noktalarında etkili olmaya devam eden müsilaj sorunu için ise çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Marmara Denizi’ndeki kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplantkon, zooplankton, oksijen ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerine ilişkin bilgiler bir veri havuzunda toplanıyor.

YENİ TEHLİKE: OKSİJEN AZLIĞI

Marmara Denizi'nde Bilim-2 Gemisi ile önemli araştırmalar yürüten ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli bilim adamları, müsilajın artık büyük ölçüde azaldığını tespit ederken, çok ciddi boyuta ulaşan oksijen azlığı probleminin yeni bir tehlike oluşturduğunu belirledi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, özellikle haziran ve temmuz aylarında müsilaja odaklandıkları hatırlatarak, onun ötesinde Marmara'yı son yıllarda sarmalamış olan fazla azot ve fosfor yükleri ile oksijen azlığı sorunundaki son durumun ne olduğu konusunu araştırmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Doç. Dr. Yücel, Marmara'da müsilaja neden olan fazla azot ve fosfor yüklerinin varlığının denizin içinde birikmiş olması sorununun hala devam ettiğini belirterek, "Bunun dolaylı bir sonucu olarak fazla biyolojik üretkenlik ve son yıllarda bunun bir sonucu olan oksijen azlığı durumu da giderek kötüleşerek devam ediyor. Genellikle deniz ekosistemlerinde yaz ve yaz sonuna doğru oksijen azlığı durumu iyice akutlaşır, artar. Marmara'da şu an maalesef bunu görmekteyiz. Son yıllarda yaz aylarında gözlemlediğimiz oksijen değerleri ile benzer ya da daha aşağıda oksijen değerlerine sahip Marmara. Müsilaj bunu daha iyiye götürmemiş durumda" ifadelerini kullandı.

"MÜSİLAJ NEREDEYSE KALMAMIŞ DURUMDA"

Çalışmalarda İstanbul'un güneyi ile İzmit Körfezi gibi alanlara yoğunlaştıklarını belirten Doç. Dr. Yücel, "Bu alanlarda müsilaj neredeyse kalmamış durumda. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Denizin içinde 15-20 metre derinlikte müsilajı oluşturan organizmalar çok aktifti haziran başında. Haziran sonuna doğru aktivitelerini biraz durdurduğunu belirtmiştik. Özellikle temmuz ve ağustos boyunca aktivitelerini iyice durdurduğu anlaşılıyor. Çünkü şu an itibarıyla ölçümlerimizde müsilaja dair bir bulanıklık verisine ulaşmadık" değerlendirmesinde bulundu.

"OKSİJEN AZLIĞI ARTMIŞ DURUMDA"

Doç. Dr. Mustafa Yücel, Marmara Denizi'ndeki müsilajın varlığının azalmasının yanı sıra çok daha önemli olan bir soruna işaret ederek, şunları söyledi:

"Müsilaj artık gözle görülebilir derecede değil Marmara'da ancak çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice artmış durumda. Şöyle bir örnek verelim; daha önceki araştırmalarımızda yüzeydeki 25-30 metreden sonra balığın gireceği kadar oksijen kalmadığını hep aktarıyorduk. Bahar ve kış ayları için bir gözlem bu. Ama yaz sonu itibarıyla biraz da mevsimsel döngünün de etkisiyle bunun iyice arttığını görüyoruz. 20 metreden sonra oksijen o kadar azalıyor ki bir balığın girebileceği kadar oksijen yok. Kış aylarıyla beraber suyun soğumasıyla bir artış bekliyoruz ama mevsimsel döngüsü itibarıyla bu aylarda yüzey sularındaki oksijen baskısı iyice artmaya başlıyor. Şu an son durum bu şekilde."

Müsilajdan arındırılan Tuzla'da denizde dalgıçların çay keyfi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tuzla Belediyesi’nin de destekleri ile müsilajdan arındırılan Tuzla sahilinde dalgıçlar çay keyfi yaptı. Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri, denizin tadını doyasıya çıkardı.

Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilaj hızla parçalanmaya devam ediyor Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilajın parçalanmaya devam ettiğini belirterek "Benim ve ekibimin dalışlarında ve Marmara'da yapılan dalışlarda verilen bilgilerin hepsi, 17 Ağustos tarihinde suda müsilaj kalmadığını, yüzeyin temizlendiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı

Uzaydan görüntülendi! Marmara Denizi yüzeyindeki müsilaj temizlendi Marmara Denizi'nin uzaydan çekilen görüntülerinde müsilajın deniz yüzeyinden temizlendiği tespit edildi.