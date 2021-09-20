Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabağlar ilçesine bağlı Refet Bele Mahallesi'nde dört genç, üç katlı bir binanın en alt katında yer alan boş bir depoda buluştu. İddiaya göre gençler çakmak gazı kokladı. Bir süre sonra kendilerinden geçen gençlerden biri sigara yakmak istedi, çakmağı çakınca havada dolaşan gaz parladı. Ardından patlama yaşandı. Mahallenin ihbarı üzerine bölgeye polise ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaralanan S.K. (15), M.A. (15), M.K. (16) ve E.B'yi (19) hastaneye kaldırdı. Vücutlarında yanıklar oluşan gençler, tedavi atlına alındı.