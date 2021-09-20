Karabağlar ilçesine bağlı Refet Bele Mahallesi'nde dört genç, üç katlı bir binanın en alt katında yer alan boş bir depoda buluştu. İddiaya göre gençler çakmak gazı kokladı. Bir süre sonra kendilerinden geçen gençlerden biri sigara yakmak istedi, çakmağı çakınca havada dolaşan gaz parladı. Ardından patlama yaşandı. Mahallenin ihbarı üzerine bölgeye polise ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaralanan S.K. (15), M.A. (15), M.K. (16) ve E.B'yi (19) hastaneye kaldırdı. Vücutlarında yanıklar oluşan gençler, tedavi atlına alındı.
Çakmak gazı çeken gençler, patlamaya sebep oldu: Dört yaralı
20.09.2021 - 22:48 | Son Güncelleme: 20.09.2021 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de dört genç, boş bir depoda çakmak gazı kokladı. İçlerinden biri çakmak çakınca, patlama yaşandı.
Etiketler : çakmak gazı,patlama,İzmir,
803980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/803980.aspx
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