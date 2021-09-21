Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya'da oyun oynadıktan sonra eve dönen 6 yaşındaki küçük Bahar, odasına gittikten sonra bir süre boyunca sessiz kaldı. Durumdan şüphelenen anne, kızını kontrol etmek için odasına gittiğinde kahreden tabloyla karşı karşıya kaldı. Annesi Bahar'ı, yatak bazasına sıkışmış halde hareketsiz bir biçimde buldu.

YATAK BAZASINA SIKIŞTI

Bu yıl başladığı okulundan Şeyhcui Mahallesi’ndeki evinin yolunu tutup küçük Bahar, bir süre sokakta oynadıktan sonra evine döndü. Kızından ses gelmeyince durumdan şüphelenen anne, kontrolü gittiği odasında yatak bazasına sıkışan Bahar Karadayı’yı hareketsiz halde buldu.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Haldun ve anne Dilek Karadayı gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze Şeyhcui Mahallesi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

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