Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce de Instagram'da açık yakalayan Türk gençler Mert Ergün ve Arda Kılıç, bu sefer de dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformu TikTok'ta açık buldu. Uygulamanın gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulan gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi.

"Daha önce Türkiye'den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik" diyen Ergün, normalde TikTok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.

1500 DOLAR TEKLİF ETMİŞLERDİ

Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok'a bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından 1500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.

Lise öğrencileri TikTok'un açığını buldu Daha önce Instagram'da buldukları açıklarla gündeme gelen lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, bu sefer de TikTok'ta sınırsız jeton gönderme açığını buldu.

TikTok 7.3 milyon hesabı kapattı Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, yılın ilk 3 ayında 7.3 milyon hesabın '13 yaşın altındaki çocuklara ait olduğu' şüphesiyle kapatıldığını duyurdu.