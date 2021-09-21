Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Barbaros Meydanı’nda gelişen olayda bir kişi fotoğraf çektirmek için meydanda bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi savaş topunun içine girmek istedi. Ancak şahsın isteği hüsranla sonuçlandı. Fotoğraf çektirmek isteyen şahıs girdiği topun içinde sıkışıp kaldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tarihi topun içinden çıkmaya çalışsa da çıkamayan adamın çabası sonuç vermeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışmış halde buldu. Topun ağzından çıkartılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.