Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Meryem Altun, gebeliği esnasında bebeğine bir şey olur korkusuyla Covid-19 aşısı olmak istemedi. Aşı yaptırmayan kadın, koronavirüse yakalanınca Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Aşı olmadığı için pişman olduğunu dile getiren Altun, kendisi gibi hamile olan hemcinslerine aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Sağlık durumu iyiye giden ve taburcu olmaya hazırlanan Altun, zorlu bir süreçten geçtiğini ve aşı olmadığı için pişman olduğunu söyleyerek "Bu hastalığa yakalandık ama şimdi daha iyiyiz. İlk başlarda biraz zorlandık. Aşı olmak istedik ama bebeğimizi riske atmak istemedik. Korktuğumuzdan da aşı olmadık. Bu hale geleceğimizden haberimiz yoktu. Bu yüzden pişmanım. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

İZOLASYONDAN ÇIKILMASIYLA POZİTİF SAYISI ARTTI

Hamilelerde eskisine göre daha sık korona pozitif vaka görüldüğünü söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal, "Başlarda izolasyon işe yarıyordu ancak gebelerin toplumda daha fazla rol alması ve izolasyondan çıkmasıyla birlikte bu grup daha riski hale gelmiş oldu. Pozitif olan gebelerin polikliniklere daha sık başvurduğu, doğumlarda ve acil sezaryen vakalarında daha sık pozitif olarak karşımıza çıktığını görmüş olduk" diye konuştu.

"TÜM KOMPLİKASYONLAR AŞISIZ GEBELERDE"

Koronavirüsten korunmak için geliştirilen aşıların gebelik sürecinde herhangi bir yan etki oluşturmadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Baysal, "Ülkemizde olan aşılar aslında gebelik dönemlerinde öncesinde ve sonrasında uygun olarak piyasaya sürüldü. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Gebeliğin herhangi bir döneminde bu aşıların yapılmasının anne ya da bebek sağlığı üzerine bir yan etkisi olmadığı görüldü. Bu sebepten dolayı aslında kendini risk durumunda gören gebelerin bu aşılarla aşılanması uygun olabilir. Pozitif olan gebeler, hayatını kaybedenler, çocuğunu kaybedenler ya da ilk hafta düşüklerin hepsi aşısızdı. Hiç aşılı, aşıları tamamlanmış, tüm dozları tamamlanmış gebelerde bunları görmedik. Tüm gördüğümüz Covid ile ilgili komplikasyonlar aşısız gebelerde" ifadelerini kullandı.

Uzman doktordan hamilelere aşı çağrısı: ‘Bir kez bile bebeğini kucağına alamadı’ Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantları ile özveriyle mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti. Özellikle yaşamını yitiren hastalardan, hamileler ve yeni doğum yapmış anneleri kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler.

Hamile kadın ve bebeği koronavirüse yenildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüse yakalanan 8 aylık hamile kadın yatağında ölü bulundu. Kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, bebeğinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uzmanlardan hamilelere uyarı: “Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı” Koronavirüsün Delta Varyantının vaka artışları devam ederken hamilelerde de ağır bir hastalık tablosu çiziyor. Bilim adamları Delta’nın aşı olmayan gebelerde ölüm riskini 4-5 kat artırdığına dikkat çekerek, hamilelerin bir an önce aşı olması gerektiğini öneriyorlar.