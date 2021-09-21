Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz ay önce ilçeye bağlı Dağbaşı Kırsal Mahallesi'nde Mehmet Sinan Ortakaya’nın katili olarak aranan H.K., jandarmanın sıkı takibi sonucu, Siverek JASAT ve özel eğitimli komandolar tarafından yapılan eş zamanlı şafak baskını ile yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığında yapılan işlemleri sonucu adliyeye sevk edilen H.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Gölü’nde operasyon: 60 kaçak göçmen yakalandı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 60 göçmenin yakalandığını açıkladı. Bilmez, Van Gölü üzerinden şişme botlarla geçirilmeye çalışan göçmenlerin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandıklarını belirtti.

Alkollü araç kullanırken yakalandı, ehliyetine el konuldu Aksaray’da alkollü araç kullanırken polise yakalanan gencin ehliyetine el konulurken, kesilen cezanın ardından araç trafikten men edildi.