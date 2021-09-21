Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Kula'ya bağlı Bayramşah Mahallesi’nde dün sabah korkunç bir olay gerçekleşti. Mahallede oturan Recep Akkoyun (69) ile kızı Sultan Coşkun (36) arasında tartışma yaşandı. Cinnet getiren Coşkun, eline geçirdiği bıçakla babasının boğazını kesti. Ardından ablası Selma Akkoyun'un yanına giderek "Babamı bıçakladım, git bakalım ölmüş mü? Eğer ölmediyse ambulansı ara" dedi. Eve giden abla Akkoyun, babasının cansız bedeniyle karşılaşınca kardeşini jandarmaya şikâyet etti. Olay yerine gelen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.



Recep Akkoyun

SIK SIK KAVGA EDİYORLARMIŞ

İşlemleri için Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı’na götürülen Sultan Coşkun, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hâkim karşısına çıkarılan kadın, tutuklanarak Salihli T Tipi Kadın Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Öte yandan, Sultan Coşkun'un üç ay önce annesinin kaybettiği ve psikolojik problemleri olduğu belirtildi. Sık sık kavga eden baba kızın, sürekli mahallelilerin araya girmesiyle barıştırıldığı aktarıldı.



Dehşetin yaşandığı o ev

İntihar değil cinayetmiş! Osmaniye'de 7. katta bulunan evinden atlayarak intihar ettiği iddia edilen kadının, henüz 2 ay önce evlendiği şahıs tarafından darp edilerek aşağı atıldığı ortaya çıktı.

İşlenen cinayetin perde arkası belli oldu! Polise ihbar ettiği için öldürmüş İzmir'de husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Savaş Akova'nın, kendisini vuran kişiyi daha önce polise ihbar ettiği için öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgilide şüphelinin yanında bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.