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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili yeni gelişme
22.09.2021 - 11:35 | Son Güncelleme: 22.09.2021 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Dilan C. ve Furkan G.'nin kanında uyuşturucu madde tespit edilmesinin üzerine Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler : esra hankulu,ümit can uygun,uyuşturucu,
804176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/804176.aspx
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