Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Şile'deki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre; Avcıkoru Mahallesi'nde elektrik malzemeleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ORMANLIK ALANA ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine fabrikanın bulunduğu ormanlık alana, Anadolu Yakası'nda bulunan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına hava destekli müdahale sürüyor.

Yangının ormanlık alanı tehdit etmesi, endişeye yol açtı.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını! 16 araç müdahale etti Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.

Başkent organize sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara’daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mika ve polyester fabrikasında yangın çıktı. Olayda fabrikada çalışan çok sayıda işçi dumandan etkilendi.