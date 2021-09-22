Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir mahkemede tutuklanma kararının çıkmasıyla birlikte, herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Yaralama suçundan hüküm giyeceğini öğrenen zanlı, ikinci katta bulunan duruşma salonunun penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Atlama sonrası, zanlının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Mersin’de görülen duruşmaya Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılan sanık Serdar Ramazan P., mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı atladı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR OLUŞTU

Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., mal kabul kısmının olduğu beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Davası Mersin’de görülen sanık Serdar Ramazan P.’nin ‘yaralama’ suçundan yargılandığı öğrenildi.

Evlenmelerine izin verilmedi, 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladılar Adana’da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç aileleri izin vermeyince 4 katlı müstakil evin damından el ele tutuşarak aşağı atladı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Deprem anında panik oldu aşağı atladı! Bacağını ve kalça kemiğini kırdı Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak 2'inci kattan aşağı atlayan Erhan Kaplan bacağını ve kalça kemiğini kırdı.

Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı Pendik'te, kocasıyla tartışan kadının balkondan aşağı atlamasının ardından kocası da onun peşinden atladı. Genç kadın hastanede hayatını kaybetti, adamın tedavisi ise devam ediyor.