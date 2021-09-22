19 yaşındaki Sıdıka'nın kahreden ölümü! Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy mahallesinde oturan genç kız sabah uyanmayınca ailesi acı manzara ile karşılaştı. Sıdıka Merve'nin odasına giren aile yerde hareketsiz yatan kızlarını gördüğü gibi durumu anında 112 Acil Sağlık ekipleri haber verdi. Eve gelen sağlıkçılar genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI
Canlı'nın yapılan ilk otopsisinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Cenazesi, Dörtyol Yeşilköy Mahallesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.
HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANMIŞTI
Genç kızın, bu yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığı öğrenildi.
Doğum sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti Samsun'da doğum yaparken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebek ise hastanede tedavi altına alındı.
İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü Adana’da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç, görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Kaşını delen genç kız kalp krizinden öldü Brezilya'da evde kendi imkanlarıyla kaşını delen genç kız, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.
Hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Sıdıka kalp krizinden öldü
Hatay'da bu sene hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı kalp krizi geçirip öldü.
19 yaşındaki Sıdıka'nın kahreden ölümü! Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy mahallesinde oturan genç kız sabah uyanmayınca ailesi acı manzara ile karşılaştı. Sıdıka Merve'nin odasına giren aile yerde hareketsiz yatan kızlarını gördüğü gibi durumu anında 112 Acil Sağlık ekipleri haber verdi. Eve gelen sağlıkçılar genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
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