KAAN ZENGİNLİ

Gelişen çağ ve teknoloji, artık her birimizin en az bir sosyal medya platformunda hesabı bulunmasını zorunlu hâle getirdi. Gerek iş gerekse kendi tercihlerimize göre kullandığımız sosyal medya mecraları, artık hayatımızın önemli bir parçası. Ancak doğru kullanımında hayatı kolaylaştıran sosyal medya, yanlış kullanıldığında büyük tehlikelere sebep olabiliyor. Türkiye, dünyada en fazla sosyal medya kullanan ülkelerin başında geliyor. Ülkemizde ortalama bir kişi, gününün dört saatini sosyal medyada geçiriyor. Özellikle genç nesil âdeta hayatlarını bu mecrada yaşıyor. Kimisi yalnızca izleyici olarak kalırken kimi ise bu kanalardan para kazanıyor. Kolay para kazanma yöntemi olarak görülen sosyal medya fenomenliği, genç işsizlik oranını artıran en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Birçok genç, profillerinden çeşitli yayınlar yaparak para kazanma çabasına giriyor. Telefon veya bilgisayar başına hapsolan gençler, kariyer yapmak veya çalışmak yerine bu tuzağın içine düşüyor.

SANAL PAVYON

Sosyal medya üzerinden e-Ticaret yapmak, ürün tanıtarak para kazanmak veya reklam almak gibi konular, bu felaketin en masum tarafları. Bazı uygulamalarda ise işin boyutu değişiyor. Bunlardan biri Bigo Live... Âdeta sanal pavyon hâline gelen bu uygulamada genç kızlar kendilerini teşhir ederken erkekler ise bunun karşılığında ödeme yapıyor. Oluşturulan profil ile bir canlı yayın açılıyor. Burada çeşitli sohbetler dönüyor. Uygulamayı kullananların çoğu görsel şov seyretmek ve sohbet karşılığında yayın yapan kişiye hediyeler gönderiyor. Bu hediyeler, gönderen kişinin cep telefonu faturasına yansıyor. Örneğin takip edilen kişiye bir emoji göndermek bir liradan başlayarak 3.200 liraya kadar çıkıyor. Bir gül emojisinin fiyatı 25 kuruş, asa 17 TL, öpücük 17 TL, para yağmuru emojisi 105 TL, yat gönderilmek istenirse fiyat 850 TL. En değerli olan spor araba ise 3.200 TL.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen, Gaga Bulut ismiyle tanınan ve gerçek ismi Bulut Altuğ olan genç, önceki yıl İzmir Kordon'da çocukları para karşılığında öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Bir süre cezaevinde yatan Gaga Bulut, geçtiğimiz aylarda tahliye edildi.

HAYALLER SON BULUYOR

10 bin takipçisi olan, her videosu iki bin kez seyredilen birisi ayda 300 TL, 25 bin takipçisi olan her videosu üç bin defa seyredilen birisi ayda 900 TL, 40 bin takipçisi olan her videosu bin kere seyredilen birisi ayda 1.800 TL, 250 bin takipçisi olan her videosu 10 bin defa seyredilen birisi ayda 9.000 TL, bir milyon takipçisi olan her videosu 20 bin tıklanan birisi ayda 30 bin TL para kazanabiliyor. Bunun dışında ekstra hediyeler ve reklamlarla birlikte bu rakam çok daha yukarılara çıkabiliyor. Fenomen olma hayali kuran milyonlarca genç, bu tuzağa düşerek, gelecek hayalleri başlamadan son buluyor.

HEDEF: AMAÇSIZ VE AHLAKSIZ BİR TOPLUM

Adli Bilişim Uzmanı ve Sanal Polis İsa Altun, küresel sosyal medya çetelerinin, Türk toplum ve aile yapısını bozmak adına aralıksız çalıştıklarını söylüyor. Altun "Gençlere sosyal medya üzerinden subliminal mesajlar veriliyor. Ağırlıklı müstehcen içerikler sunuluyor. Özellikle Z ve Alfa kuşağına sistematik bir operasyon var. Hedef, özgürlük adı altında amaçsız ve ahlaksız gençler yetiştirmek. Geçtiğimiz gün 7 yaşında bir ilkokul öğrencisinin öğretmenine müstehcen bir mektup yazdığını öğrendim. Annesi bana ulaştı ve ne yapması gerektiğini sordu. Çocuk tabletsiz ve telefonsuz duramıyor, âdeta hasta. Bunun gibi birçok örnek var. Teknoloji, para kazanma hırsı, gençlerimize enjekte ediliyor. Aileler daha bilinçli olmalı ve çocuklarını sıkı takip etmeli. Bu yeni dünya düzeninin bir oyunu” dedi.

HER ŞEY BİR BEĞENİ İÇİN...

TÜRKİYE

Galata Köprüsü'nden tur gemisine atlayan Yunus Emre Özer'in son vukuatı metrobüsün üstünde gitmek oldu.

Rüzgâr Ozan Dikici (21), anneannesinin kafasında yumurta kırdığı anları kayda alarak, Instagram hesabında paylaşınca tepki topladı.

Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki Oğuzhan Baylan'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Antalya'da, Deniz Şahin (15) arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atladı ve öldü.

DÜNYA

Rus fenomen Mikhail Litvin, bir lüks otomobili ateşe verdi. Başka bir lüks araçla da galerinin camından çıktı.

Hong Konglu Instagram fenomeni Sofia Cheung (32), şelalede poz vererek selfie çekmeye çalışırken uçurumdan düştü ve can verdi.

Stas Reeflay adlı Rus sosyal medya fenomenine, bir takipçisi, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1.000 dolar vereceğini söyledi. Teklifi kabul eden Reeflay, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva’yı üzerinde sadece iç çamaşırlarını bırakarak balkona kilitledi. Hamile olduğu öğrenilen 28 yaşındaki genç kadın, hipotermi sonucu öldü.

Çin'de Xiao Qiumei adlı TikTok fenomeni, operatör olarak çalıştığı vinçin üstünde video çekerken yaklaşık 50 metreden düşerek can verdi.

'Tostçu Mahmut' olarak tanınan fenomen Anıl Kurt hayatını kaybetti Adana'da yaşayan sosyal medya fenomeni 'Tostçu Mahmut' lakaplı Anıl Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Konuşmadan fenomen oldu! Khabane Lame milyonlar kazanıyor Senegalli Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu. Hiç konuşmadan içerik üreten Lame, TikTok'ta takipçi sayısı en hızlı artan ve Avrupa'da en çok takip edilen içerik üreticisi olmayı başardı.

Yine fenomen rezaleti! Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen şahıs, Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan vapura atlayarak yürekleri ağza getirmesinin ardından gözaltına alındı.