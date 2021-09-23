Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Çekmeköy'de yaşanan olayda 36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F.yi uyarmak için evine gitti.

Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Olaya Recep F.'nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dâhil oldu.

GÖĞSÜNE ALDIĞI DARBE İLE FENALAŞTI

Çıkan kavgada göğsüne darbe alan Serdar Bayır olay yerinde fenalaştı. Çevredeki vatandaşların hastaneye götürdüğü Serdar Bayır hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınlarının, ölüm haberini almasının ardından mahallede tansiyon yükseldi. Akşamüzeri başlayan olay gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlilik önlemleri aldı.

BİR KİŞİ TORNAVİDA İLE YÜZÜNDEN YARALANDI

Serdar Bayır'ın tornavida ile vurduğu Nurettin F. ise yüzünden yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen Recep F. Nurettin Ş ve Seymen Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Olay yerindeki evlerde yangın çıktı.

BİRKAÇ EVDE YANGIN ÇIKTI

Polisin olay yerindeki önlemi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken olay yerindeki bazı evlerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında söndürüldü. Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürüyor.

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