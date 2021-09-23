Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de koronavirüs hastası kadının ihmalkarlığı pes dedirtti. Bilet almadan gizlice otobüse binen kadın, seyahat esnasında polis kontrolüne takıldı. Hastalığın tespitinin ardından, kadına ve otobüs şirketine ceza yazılırken, ekiplerce hasta yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

GERÇEK POLİSİN HES SORGULAMASINA ORTAYA ÇIKTI

Çorum'dan Ankara'ya yolcu taşıyan bir otobüs, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerince Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Sevda D.'nin (48) Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

YOLCUYA AYRI OTOBÜS FİRMASINA AYRI CEZA

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Sevda D.'ye ve HES kodu sorgulamadan biletsiz olarak yolcu alan otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira ceza yazdı.

Karantinayı ihlal ettiği yetmezmiş gibi bir de doktora saldırdı Edirne'de bir kişi koronavirüse yakalanan kızı için ilaç yazdırmaya gittiği sağlık ocağında doktora sözlü saldırıda bulundu.

Fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira ceza yazıldı Kırıkkale’de HES kodu denetiminde koronavirüs temaslısı olduğu tespit edilen 14 yaşındaki liseli kız, fatura ödemek için karantina ihlali yaptı. Salgın ekiplerince, evine bırakılan kızın ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Karantinasını tamamlanmasına 2 saat kala ceza yedi Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan bir sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polise takıldı. Filyasyon ekipleri 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.