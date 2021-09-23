Talas ilçesindeki Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde üzücü bir olay yaşandı. Lisede öğretmenlik yapan 49 yaşındaki Murat Kahraman, ders anlatırken aniden fenalaştı. Öğrenciler durumu müdüre bildirdi. Müdür de sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ekipler, öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Merhumun ölüm sebebi araştırılırken acı haber hem meslektaşlarını hem de öğrencilerini derinden sarstı.
Özge öğretmen uykuda hayatını kaybetti İstanbul'da yaşayan 39 yaşındaki Bursalı öğretmen evinde ani şekilde ölümü sevenlerini üzdü. Genç öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinden duruluyor.
Aşı yaptırmayan öğretmen koronavirüsten öldü Kırıkkale'de bir okulda öğretmenlik yapan 55 yaşındaki Tahsin Tunç koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Tahsin öğretmenin ölümünün ardından aşı yaptırmadığı öğrenildi.
Murat öğretmenin acı sonu! Derste can verdi
Kayseri'de bir öğretmen ders esnasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan öğretmen kurtarılamadı.
Talas ilçesindeki Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde üzücü bir olay yaşandı. Lisede öğretmenlik yapan 49 yaşındaki Murat Kahraman, ders anlatırken aniden fenalaştı. Öğrenciler durumu müdüre bildirdi. Müdür de sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ekipler, öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Merhumun ölüm sebebi araştırılırken acı haber hem meslektaşlarını hem de öğrencilerini derinden sarstı.
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