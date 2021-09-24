İzmir'de deniz kenarından uçuruma yuvarlanan yanan aracın içinde ceset bulundu. Balıklıova Mahallesi'nde meydana gelen olayda deniz kenarında bir hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanıp yandığını gören vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Araçta inceleme yapan ekipler yanmış bir ceset buldu. Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balık ararken ceset buldular Trabzon'da denizde avlanmaya çıkan balıkçılar, ceset ile karşılaştı. Cesedin kime ait olduğu bilinmiyor.
Küçükçekmece’de asansör boşluğunda çürümüş ceset bulundu Küçükçekmece’de ağaçlık alandaki inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Kimliği belirsiz cesette yapılan incelemede, cesedin bir kısmının çürüdüğünü tespit edildi.
İzmir'de yanan aracın içinden ceset çıktı
İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen olayda deniz kenarından uçurumdan yuvarlanan daha sonra da yanan aracın içinden ceset çıktı.
İzmir'de deniz kenarından uçuruma yuvarlanan yanan aracın içinde ceset bulundu. Balıklıova Mahallesi'nde meydana gelen olayda deniz kenarında bir hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanıp yandığını gören vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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