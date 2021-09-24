Türkiye Gazetesi

Bursa'da tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserlere müşteri aradıkları iddia edilen Z.E, M.K, A.T, ve M.E'yi, Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikkeleri satmaya çalıştıkları esnada yakaladı.



ÇOK SAYIDA TARİHİ ESERLE YAKALANDILAR

M.E'nin aracında yapılan aramada, 45 sikke, 7 obje, 13 yüzük, bir haç uçlu kolye, bir adet üzerinde figürler olan kadeh, bir cam gözyaşı şişesi, bir tabanca ve şarjör ile 6 tabanca fişeği bulundu.

4 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Amasya’da tarihi eser operasyonu: 312 tarihi eser ele geçirildi Amasya’da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi.



Dolaptaki porselen kase tarihi eser çıktı! Mirasçıları servet kazandı İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde anne ve babanın ölümü sonrasında varisleri, evdeki eşyaları satışa çıkardı. Evdeki küçük yeşil kase ise 4 milyon TL'ye satıldı.