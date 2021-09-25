Türkiye Gazetesi



İstanbul Bayrampaşa'da Dökümcüler Sanayi Sitesinde bir yangın meydana geldi. Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı binanın çatısından nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangını drone ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar ile yangın tamamen kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

İş yerinin çatısında çıkan yangında can ve mal kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında belli olacak.