Korkunç kadın cinayeti haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’nin Derince ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olay, duyanları kahretti. Edinilen bilgiye göre; 3 yıl önce Mehmet Senem ile evlenen 23 yaşındaki Hatice Senem, sürekli tartışma yaşadığı eşiyle son olarak son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi kavga etmeye başladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

2 GÜN BOYUNCA DARP EDİLMİŞ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 9 aylık bebek annesi Hatice Senem’in öldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, eşini öldüren Mehmet Senem polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice Senem'in hastanede yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

BEBEĞİNİN YANINDA KATLEDİLDİ

Kızının, bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, "Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi, bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımı kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ AŞİRETİZ, ADAM KESERİZ"

Kızının 2 gün boyunca işkence görerek katledildiğini söyleyen Hüseyin Kurban, "Hep 'öldüreceğim' derdi bize. Biz 'Bırak kızımızı, getir bize teslim et' deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde 'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi" dedi.

