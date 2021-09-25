Türkiye Gazetesi

Roma döneminden kalma kaya kitlesi üzerine kurulan Trabzon Kalesi, çarpık yapılaşma ile tehlikede. Milattan önce 4’üncü yüzyılda inşa edilen kalenin bitişiğine binalar dikildi. Yapılaşma nedeniyle ortaya görüntü kirliliği oluştu.

ÇARPIK YAPILAŞMA TEHDİT EDİYOR

İçindeki tapulu mülkler nedeniyle surları tahrip olan kalede artan yapı yoğunluğu da baskı uyguladığı surları tehdit ediyor. Yukarı Hisar, İç Kale, ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölümden oluşan Trabzon Kalesi'nde daha önce yapılan kazı çalışmaları ile bölgede hüküm sürmüş Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı'ya ait yapı ve kalıntılara ulaşılmıştı. Tarihçi ve kent sakinleri yıkılma riski bulunan kalenin yapılardan arındırılarak korunmasını istiyor.

“TARİHİ YAPILARIN ÖN PLANA ÇIKARILMASI GEREKİYOR”

Trabzon’da tarihi kent ve modern kentin birbirinden ayrışmadığını belirten Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Antik Trabzon kentinin kalbi olan kale, içerisinde modern yapılaşmalarının da olduğu bir kent durumunda. Ortahisar’ın mutlaka içerisinde bulunan derme çatma yapılardan arındırılıp, tarihi yapılarının ön plana çıkarılması gerekiyor. Dünyanın her yerinde kaleli kentler restore edilerek turizme kazandırılıyor ve dünya mirası olarak geleceğe taşınıyor” dedi.

TİCARİ MERKEZLİ BİR YAŞAM VARDI

Etrafındaki yapıların surları tehdit ettiğini söyleyen Doç. Dr. Erüz, “Kalenin Aşağı Hisar bölümünde ticari merkezli bir yaşam vardı, Ortahisar’da ise hem idari merkezli ve yaşamın devam ettiği bir alandı. O yüzden alınıp satılabilen tapulu mülkler o alanlarda mevcut. O günden bugüne miras olarak belli kişilere hak olarak kalmış ve bir şekilde tapulanmış" diye konuştu.

“BASKI YÜZÜNDEN ZARAR GÖREBİLİR”

Üzerine yapılacak olan her türlü yapının baskı ve yükten dolayı surlara zarar verebileceğini belirten Erüz, "Kalede alınıp satılabilen tapulu mülkler, miras olarak belli kişilere kalmış. Kale, baskı ve yükünden dolayı surlarına zarar verme riski olan derme çatma yapılardan arındırılmalı" şeklinde konuştu.

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