Türkiye Gazetesi

Isparta’nın Aksu ilçesinde ailesine gezmeye çıkıyorum diyerek 23 Eylül’de evden ayrılan ve kendisine haber alınamayan 17 yaşındaki Alişan Yılmaz’ın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ ZİNDAN MAĞARASI'NDA BULUNDU

Üç gündür kendisinden haber alınamayan Alişan Yılmaz’ın cansız bedeni Zindan Mağarası yakınlarında bulundu. Yılmaz’ın cesedi incelemelerin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Dört gündür kayıp olan Tuana Öztürk bulundu Aydın Nazilli'de 20 Eylül'de kaybolan Tuana Öztürk sonunda ortaya çıktı. 14 yaşındaki kız, doğduğu şehir olan Bursa'da bulundu.