Beytullah Kılıç, Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'inde balık tuttuğu sırada oltası takıldı. Bunun üzerine oltasını kurtarmak için gölete giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler bir süre gölette arama yaptıktan sonra havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.
Onlar balıkçıları, balıkçılarda oltayı bekliyor Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde iskelenin tatlı misafirleri kediler, gece geç saatlere kadar olta başında balık tutmaya çalışan balıkçıları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Marmara Denizinden çıkan balıklardan kedilerde kendi payına düşeni alıyor.
Balık ararken ceset buldular Trabzon'da denizde avlanmaya çıkan balıkçılar, ceset ile karşılaştı. Cesedin kime ait olduğu bilinmiyor.
Takılan oltasını kurtarmak için gölete girdi, bir daha çıkamadı!
Kayseri'de meydana gelen olayda balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren adam bir daha çıkamadı. Arama yapmak için gölete giren ekipler hava kararınca çalışmalarına son verdi.
Beytullah Kılıç, Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'inde balık tuttuğu sırada oltası takıldı. Bunun üzerine oltasını kurtarmak için gölete giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler bir süre gölette arama yaptıktan sonra havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.
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