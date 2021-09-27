Türkiye Gazetesi

Güller, ortancalar ve şakayıklar bu işleme iyi direnenlerdendir. Çiçek kurutmanın ise birçok farklı yöntemi bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şöyle;

Hava ile kurutma

Kimyasal yardımı olmadan doğal şekilde kurutmaktır. Çiçeklerinizin rengini koruyarak kurumasını istiyorsanız havasız olmayan, sıcak, kuru, karanlık veya loş bir ortamda kurutmanız gerek. Unutmayın nemli ortamlarda kurutulan çiçekler çürürken, ışıklı ortamlarda kurutulan çiçeklerin ise rengi solacaktır. Çiçeklerin şeklini ve rengini korumak için vantilatörden de faydalanabilirsiniz. Gelin çiçeğini ters bir şekilde asarak ya da temiz bir kâğıda yayarak kurutabilirsiniz. Ancak zemin üzerinde kurutma işlemi yaparken belirli aralıklarla çiçekleri çevirerek havayla eşit temas etmesini sağlamalısınız aksi halde küflenme problemi oluşacaktır. Ayçiçeği, papatya vb. çiçekleri kurutuyorsanız da yatay kurutma yapmalısınız. Havayla kurutma süresi çiçeğin türüne bağlı olarak 2-5 hafta arasında değişiyor.

Presleyerek kurutma

Bu yöntemle kurutulan çiçekleriniz 3 boyutlu değil iki boyutlu hâle gelecektir. Bu teknik için çiçekler kuru bir ortamda kâğıdın arasına üst üste gelmeyecek şekilde dizilir. Daha sonra üzerine ağır ve düz, örneğin kitap gibi bir cisim koyarak yine 2-4 hafta içinde kuru çiçeklerinize kavuşabilirsiniz.

Mikrodalga ile kurutma

Şüphesiz en yeni ve en hızlı çiçek kurutma yöntemi mikrodalga ile kurutmadır. Tercihen silisyum kristalleri gibi bir kurutucuyla kaplanmış bitkiler bir dakika gibi kısa sürede kuruyabilir. Renklerin korunmasında da oldukça başarılı olan bu yöntem gül gibi çiçekler için ise uygun değildir.

Ütü ile kurutma

Bu yöntem, düz tomurcuklu küçük çiçekleri kurutmak için uygundur. Çiçeği iki kâğıt arasına yerleştirin ve yüzeyi ütüleyin. Kâğıt ıslandıkça yenisiyle değiştirin tamamen kuruyana kadar işlemi tekrarlayın.

İPUCU: Kuruyan çiçeklerinizin dökülmemesini istiyorsanız saç spreyinden yararlanabilirsiniz. Çiçeğinize bol miktarda saç spreyi sıkın ve bir köşede kurumasını bekleyin. Bu şekilde kalıp gibi bozulmadan muhafaza edebilirsiniz.

Evinizin her köşesi çiçek bahçesi olsun ‘Çiçek yetiştirmek ne kadar zor olabilir ki’ diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bitkilerinizin daha uzun yaşamaları için güneşinden toprağına sağlıklı bir ortam oluşturmanız gerekiyor.

21 bin TL’lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti Trabzon’da mezar kazıcısı olarak çalışan Şerafettin Civelek, Sürmene ilçesindeki Yeniay mahallesinde iki dönem muhtar adaylığını koyarak, seçmenin gönlünü kazanmak için 21 bin TL harcadı. Otomobilini bile muhtar olabilmek için satan Civelek, çiçeklerle süslü bisikletiyle mahalle sakinlerine 21 bin TL değerinde çiçek dağıtmasına rağmen yine seçilemedi.