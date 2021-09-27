Türkiye Gazetesi

Konya’da yer altı su seviyesinde azalmaya bağlı olarak Çumra, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde yüzey yarığı oluşmuştu. Yüzey yarığına Tuzlukçu’da da rastlandı. Yerleşim yerlerine hasar veren yüzey bozulması, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, Konya Ovası'ndaki obruk oluşumlarına yönelik araştırmada gözlemledikleri yüzey yarıklarının gün geçtikçe etkisini artırdığını söyledi.

YARIKLARIN DERİNLİĞİ 2 METRE

Yer altı su seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıkların, bazı kırsal mahalleleri de tehdit ettiğine işaret eden Eren, şöyle konuştu: "2000'li yıllardan bu yana, aşırı su kullanımı ve küresel ısınmaya bağlı olarak yer altı suyunda önemli düşüşler başladı. Bunu Orta ve Batı Anadolu havzaları, Tuzlukçu, Akşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bolvadin, Manisa ve Aydın'da görüyoruz. Bunları, yüzey deformasyonları, yeryüzünde 1,5-2 metreye varan düşey atımlar oluşturan yüzey faylanmaları şeklinde izliyoruz."

10 YILA KADAR DEVAM EDECEK

Yarıkların evlerde hasar oluşturduğunu ve bunu engellemenin tek yolunun yer altı suyunu belirli dengede tutmak ve su seviyesindeki düşüşün önüne geçmek olduğunu belirten Eren,

"Tuzlukçu ilçesi Çöğürlü mahallesinin 400 metrelik bölümünde yüzey deformasyonlarına rastladık. Yerleşim yerinden boydan boya geçiyor. Vatandaşlar ayrılan bir duvarı köpükle doldurmaya çalışmış. Bu durumu engelleyebilsek bile kalıcı deformasyon oluşturduğu için 10 yıl kadar devam ediyor" dedi.

“DEPREMLE İLGİSİ YOK”

Eren, yer altı su seviyesindeki düşüşün 2000'li yıllardan önce 1 metre düşerken şu anda 5-10 metreden fazla olduğunu ve son 10 yılda bu oranın daha da arttığını belirtti. Bu orandaki hızlanmanın devam edeceğini söyleyen Eren, "Bunların obruklarla da kısmen ilişkisi var. Yarıklar, büyük çapta olmasa bile yeni obrukların oluşumuna da neden oluyor. Depremlerle ilgisi yok. Emirgazi'de 3 kilometre uzunlukta, Tuzlukçu'da ise 2 kilometre uzunlukta olan yarıklar var. Bu yıl daha da açılma var. Geçen günlerde Emirgazi ilçesindeki yarıkları oluşturan yağmur değil. Zayıflık zonu olduğu için yağmur sadece ortaya çıkmasını hızlandırıyor. " dedi.

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