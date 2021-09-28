Antalya’nın Seril ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Atatürk Caddesi'nde saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda, Ali Işık’ın kullandığı 07 ANN 537 plakalı otomobil ile Yaşar Cihat Okudan’ın kullandığı 07 AJC 018 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Araçlarda ağır hasar oluştu
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada, sürücülerden Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Işık’a ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ardından Serik Devlet Hastanesine götürüldü.
Işık’ın oğlunu muayene ettirmek için hastaneye gittiği öğrenilirken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.
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