Türkiye Gazetesi

Bodrum'a demir atan 118 milyon dolarlık, Malta bayraklı 'Moonlight 2' isimli 4 katlı lüks mega yatı görenler dönüp bir daha baktı. Yatta yapılan hazırlıklar ise dikkatlerden kaçmadı. İlk görüşte yolcu gemisi gibi duran 280 metre uzunluğundaki lüks yatın içi ise lüksün ötesinde döşenmiş.

DÜNYANIN EN LÜKS YATLARI ARASINDA

Yunan iş adamı Andreas Liveras tarafından yaptırılan ödüllü yatın, özel güverteler ve açık hava jakuzisi gibi birçok özelliği bulunuyor. Dünyanın en lüks teknelerinden biri olarak kabul edilen 280 metrelik mega yatta iki adet dış bar, sauna, özel restoran, eğlence merkezi ve spor salonu, su jetleri, dalış ekipmanı, balıkçılık ekipmanları ve yattan uzakta dalışlar için kullanılan küçük bir sürat teknesi bulunuyor.

Ödüllü yatta, özel güverteler ve açık hava jakuzi gibi birçok özellik bulunuyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KİRA BEDELİNE SAHİP YATLARDAN BİRİ

118 milyon Euro'ya yaptırdığı Malta bayraklı 'Moonlight 2' isimli ultra lüks motor yatta 28 personeli bulunuyor. 36 konuk kapasiteli 4 katlı yatın, haftalık 750 bin Euro ile dünyanın en yüksek kira bedeline sahip yatlardan olduğu belirtiliyor.

Bodrum'a gelen lüks yat, 1.7 milyon liralık yakıt aldı Dünyanın en lüks yatları arasında yer alan “Dream” (Rüya), yine yakıt almak için Bodrum’a geldi. Yata 240 bin litre yakıt dolduruldu.

Dünyanın en pahalı ve lüks yatlarından... Haftalık kirası dudak uçuklattı Dünyanın en pahalı ve en lüks yatlarından biri olan Marshall Adaları bayraklı Bold yatı Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir attı.